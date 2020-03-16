Количество заражённых коронавирусом в Польше достигло 150

С воскресенья, 15 марта, количество случаев заражения новым коронавирусом в Польше увеличилось на 25 и составляет на сегодняшний день 150. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.



По сведениям Минздрава соседней республики, состояние одного из заражённых оценивается как среднее. У остальных пациентов болезнь протекает в лёгкой форме.

Ранее стало известно, что в Польше скончался от коронавируса третий человек. Власти республики ввели эпидемическую угрозу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что республика вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Польских граждан после прибытия из-за рубежа будут отправлять на двухнедельный карантин.