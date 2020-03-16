Все госвузы региона перешли на дистанционное обучение

КГТУ и БГАРФ в понедельник приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение. Информация об этом размещена на сайтах вузов.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняло руководство БФУ имени Канта. Таким образом, все госвузы региона на фоне эпидемии коронавируса будут осуществлять образовательный процесс «на удаленке».

Что касается школ и детсадов, то для них установлено свободное посещение. При этом администрация школ вправе по собственной инициативе переводить учащихся на дистанционное обучение.