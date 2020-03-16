Муниципалитеты региона отменяют публичные отчеты и приемы граждан из-за коронавируса

Муниципалитеты региона отменяют публичные отчеты и приемы граждан из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградские муниципалитеты отменяют публичные мероприятия с целью не допустить распространение коронавирусной инфекции. Сообщения об этом появляются на их официальных интернет-ресурсах.

Глава администрации Нестеровского городского округа Эдуард Старков перенес публичный отчет перед гражданами на вторую половину апреля (предположительно). Ранее то же самое сделал его коллега из Светлогорска Владимир Бондаренко.

В Багратионовской администрации временно приостановлен прием граждан в отделах ЖКХ и ТЭК, архитектуры, земельных отношений, а также учёта и распределения жилья. Вопросы предлагается задать дистанционно, контактные данные здесь. Также пока не проводятся приемы в отделах ЖКХ, архитектуры, земельных отношений, по социальной и экономической работе администрации Нестеровского района (контакты здесь).

В Янтарном переносится на неопределенный срок прием граждан депутатами местного совета. Заявления и обращения также принимаются дистанционно.

Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский в своем фейсбуке пишет, что муниципалитет закупил дезинфицирующие средства для местных учреждений, в том числе детсадов, школ, МФЦ — в них вводится обязательная дезинфицирующая уборка по графику. Достигнута договоренность, что с завтрашнего дня управляющие компании Янтарного будут проводить такую уборку в подъездах, она будет включать обработку лестничных поручней, дверных ручек и иных поверхностей.


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