В облправительстве назвали количество школ и детсадов на «дистанционке»

По состоянию на 14.30 16 марта в Калининградской области на дистанционное обучение перешли 148 учебных учреждений. Из них 19 детсадов (781 ребенок) и 69 школ (19249 детей). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Также отказались от практики посещения учебного заведения 12 колледжей (5434 человека) и 48 учреждений допобразования (22055 детей).Ранее «Новый Калининград» сообщал о начале переходе школ в Калининграде на дистанционное обучение.
Комментарии к событию