В облправительстве назвали количество школ и детсадов на «дистанционке»

В облправительстве назвали количество школ и детсадов на «дистанционке»
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на 14.30 16 марта в Калининградской области на дистанционное обучение перешли 148 учебных учреждений. Из них 19 детсадов (781 ребенок) и 69 школ (19249 детей). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также отказались от практики посещения учебного заведения 12 колледжей (5434 человека) и 48 учреждений допобразования (22055 детей).

Ранее «Новый Калининград» сообщал о начале переходе школ в Калининграде на дистанционное обучение.

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