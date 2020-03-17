В Польше пятый человек скончался от коронавируса

По состоянию на 17 марта количество умерших от коронавируса в Польше достигло пяти человек. Об этом сообщает издание Wyborcza.
Минздрав соседней республики зафиксировал 28 новых случаев заражения инфекцией. По данным Rzeczpospolita, количество заболевших новым коронавирусом составляет 205 человек.С 15 марта власти страны объявили положение эпидемической угрозы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что республика вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Особый режим ввели на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц. Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин.
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