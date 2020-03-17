Калининградский отельер: расчёт на подъём внутреннего туризма считаю наивным

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Калининградский отельер: расчёт на подъём внутреннего туризма считаю наивным

Калининградский отельер, владелец нескольких гостиниц Андрей Виноградов назвал наивным расчёт на то, что в условиях закрытия границ в регионе увеличится внутренний туризм. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда».

«Прогноз на весну-лето негативный. Расчёт некоторых ответработников на то, что в условиях закрытия границ с ЕС и остальным миром на подъём резко пойдёт внутренний туризм, считаю наивными. Эпидемия пылает по всему миру, в том числе и в РФ, а значит, ни о каком внутреннем туризме говорить, во всяком случае пока, не приходится. Возможно, вообще придётся временно закрывать гостиницы, отправив сотрудников в отпуска за свой счёт», — сказал Виноградов.

Он отметил, что в его гостинице в Калининграде из-за эпидемии отменили бронирование для тургруппы из Новосибирска. Ранее отельер Борис Бартфельд сообщил, что в его гостиницах отменили почти все бронирования для групп как из России, так и из-за рубежа. «Я думаю, что для объектов, связанных с российским и иностранным туризмом, это полный крах», — высказал мнение представитель отрасли. 

Подробнее о том, что происходит с турбизнесом региона после закрытия границ и какие меры планируют предпринимать власти, читайте в обзоре «Нового Калининграда».

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