«В режиме неопределённости»: что происходит с турбизнесом региона после закрытия границ

В субботу, 14 марта, Польша объявила положение эпидемиологической угрозы и ввела запрет на въезд иностранных граждан. С понедельника такой же режим начал действовать в Литве. Вечером 16 марта стало известно, что запрет на поездки для иностранных граждан хотят ввести на территории всего Евросоюза. Рассказываем, как выживает турбизнес региона в условиях изоляции и других ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В целом по России, как отмечают представители отрасли, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и «стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели». Турагенты обратились к федеральному правительству с просьбой признать коронавирус форс-мажором и ввести налоговые каникулы.

В Калининградской области 16 марта прошло совещание в министерстве по культуре и туризму. На мероприятии, которое решили сделать закрытым для СМИ, представители турфирм и отельеры ожидаемо заявили, что у них увеличивается количество отказов от поездок и забронированных номеров. Местные предприятия наблюдают снижение спроса как на въездном, так и на внутреннем направлениях.

Заместитель директора турфирмы «Юнона» по зарубежному направлению Владимир Слепенок рассказал, что власти «пообещали поддержку». «Было сказано: область не закрывается, работаем в прежнем режиме. А тут уже люди сами будут принимать решение, приезжать или не приезжать», — добавил представитель компании.

Турфирмы, которые продают зарубежные туры, ощутили влияние коронавируса ещё в начале марта. «Спрос не упал — его нет просто, — заявлял гендиректор компании „Балтма Турс“ Михаил Друтман. — Паника серьёзная, каждым она нагнетается. Не то что спроса нет — спрос есть всегда. Но есть какая-то боязнь у людей, это нормальные вещи».

Представители компаний, которые организуют туры по Калининградской области, массовых отказов не фиксируют, но прогнозируют уменьшение спроса. «Нам на совещании сказали, что мы находимся в режиме неопределённости. Это, наверное, самая хорошая характеристика... Конечно, эта ситуация отразится. То есть мы, возможно, даже ожидаем какое-то снижение турпотока. Но в целом внутренний туризм не умер», — прокомментировала директор оператора «Отэкс-Тур Курорт» Екатерина Туманова.

В турфирме «Юнона» сообщили, что пока получают единичные отказы от поездок в регион. Отменяются также поездки детских групп. «Всё остальное — в прежнем режиме. На сегодняшний день мы оставляем всё, как есть, но от нашей компании и ряда других компаний было предложение закрыть область полностью на две недели, чтобы выявить, сколько у нас здесь заболевших, и уже спокойно отработать летний сезон, чтобы люди не боялись к нам приезжать», — добавил Владимир Слепенок.

Снижение спроса со стороны туристов отражается на гостиничном бизнесе. «Отменено практически всё, что касалось групповых заездов — и российских, и иностранных. Российские отменились, потому что сейчас каникулярное время. Планировались заезды групп, связанных со школьниками. Я думаю, что для объектов, связанных с российским и иностранным туризмом, это полный крах», — оценил сложившуюся ситуацию отельер Борис Бартфельд.

По его словам, бронирования отменяют как на март, так и на апрель. «Сейчас начинается снятие мая, то есть там практически всё снимут. Если будут заезжать какие-то индивидуальные лица самостоятельно, то это редкая удача», — считает представитель отрасли.

Региональные власти обнадёживают: ситуация непростая, но не безнадёжная. «Думаем, что в течение месяца никаких глобальных закрытий на местном туристическом рынке не произойдет, а через месяц-полтора начнут действовать меры поддержки, которые позволят снизить те риски, которые сейчас существуют. Рассчитываем, что такая ситуация не будет длиться слишком продолжительное время. Возобновление будет быстрым, так как люди, долгое время проведя в изоляции, начнут искать возможности для путешествия, что благоприятно скажется на туротрасли. Паники пока нет, есть рабочие моменты, которые можно решить. Есть понимание, как нужно действовать», — озвучил оптимистичный прогноз министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Чиновники предложили турбизнесу предоставить информацию о том, сколько денег потребуется, чтобы «сохранить предприятия ноль в ноль». «Мы постараемся поддержать турбизнес, но для этого нам нужно понимать объём необходимой финансовой помощи», — сообщил участникам совещания вице-премьер Илья Баринов.

В качестве возможных мер поддержки власти рассматривают в том числе введение налоговых каникул для туроператоров и отельеров, грантовые программы на разработку новых продуктов и компенсации для отсрочки выплат по кредитам. «Весь комплекс мер, который на сегодняшний день возможен, обсуждается», — заключил Андрей Ермак.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград