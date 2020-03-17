На самоизоляции в «Парусах надежды» в Светлогорске находятся 9 человек

На самоизоляции в «Парусах надежды» в Светлогорске находятся 9 человек
Виталий Невар / Новый Калининград
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В обсерваторе, обустроенном на базе лагеря «Паруса надежды» в Светлогорске, сейчас находится 9 человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Это здоровые люди с подозрением на коронавирусную инфекцию. Если по какой-то причине невозможно изолироваться дома одному, у тебя куча родственников и ты не можешь обеспечить себе отдельное помещение в виде дачи, съемной квартиры, квартиры родственников, куда ты можешь переехать на какое-то время, то ты можешь обратиться в медицинское учреждение и тебя поместят в обсерватор, который создан ровно для таких случаев. Как только у человека появляется первый условно положительный тест, его отправляют для верификации, а человека отправляют в карантин после этого сразу же в лечебное учреждение», — сказал Лысков.

Он также отметил, что в условиях обсерватора за людьми осуществляется врачебный надзор. «Просто не такой пристальный, как в инфекционке», — отметил начальник пресс-службы.

Ранее областные власти сообщали, что в «Парусах надежды» оборудованы все необходимые условия для проживания 50 человек. В каждом номере имеются санитарный узел, душевая и спальная комнаты, обеспечено горячее питание.

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