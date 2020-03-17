Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах, пишет во вторник, 17 марта, ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяну Голикову.

Из всех зараженных 104 случая — завозные, 10 человек заразились уже на территории РФ.

Как отмечает «Интерфакс», в стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.

«За счет тех мер, которые мы приняли в январе раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция пока получила ограниченное распространение, но, конечно, расслабляться нельзя», — цитирует «Интерфакс» слова Голиковой с совещания президента с членами правительства.