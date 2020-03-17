Глава международного совета БФУ: Калининград должен отгородиться от «большой земли»

В рамках борьбы с коронавирусом Калининградская область должна отгородиться в том числе от «большой земли». Перемещения внутри области должны быть ограничены. Об этом заявил председатель международного консультативного совета БФУ им. И. Канта, профессор Eindhoven University of Technology Андрей Петухов. Его заявление опубликовано на сайте вуза.



«Весь этот итальянский опыт и то, что сейчас происходит в Нидерландах, подсказывает мне, что мы слишком поздно стали вводить драконовские меры. К счастью, Россия, пока ещё, немного отстает от нас, но развитие событий пойдет по тому же шаблону (к сожалению). Россия закрывает границы. Правильно, деваться некуда. Но Россия тоже должна сокращать перемещения внутри страны как можно скорее. Калининград должен отгородиться, в том числе и от большой земли; перемещения внутри области должны быть ограничены, хотите вы этого или нет», — отмечает Петухов.

Профессор напоминает, что на данный момент эффективных лекарств от коронавирусной инфекции пока нет, поэтому сокращение социальных контактов до нуля — это единственный способ замедлить распространение.

«Шанс контакта с коронавирусом пока что очень мал. Он мал в Утрехте и ещё ниже в Калининграде (я надеюсь). Пока что нет повода для паники! Но если каждый переносчик вируса способен заразить хотя бы ещё одного человека в день, то до того, как он будет изолирован через неделю или больше (скажем, 10 дней), количество зараженных вырастет в 2^10 > 1000 раз!», — говорится в обращении Петухова.