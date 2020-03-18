Жительница «дома на таможне» в Советске отказывается переселяться в новую квартиру

В Советске жительница аварийного дома возле погранперехода отказывается переселяться в предложенную ей муниципальными властями квартиру. Как рассказала «Новому Калининграду» Ирина Бондарева, она не довольна качеством нового жилья.



Бондарева — собственница двухкомнатной квартиры на втором этаже подлежащего сносу дома на ул. Базарной, 1. По словам советчанки, городские власти через торги приобрели взамен ее жилья двухкомнатную квартиру в четырехэтажном доме 2015-го года постройки на ул. Каштановая.

«Когда я в начале января узнала адрес, то сходила в этот дом и поговорила с соседями. Оказалось, что здание строил недобросовестный подрядчик — там куча серьезных недостатков, включая постоянно протекающую крышу. Из-за этого в квартирах очень сыро, грибок и плесень на стенах», — уточняет Бондарева.

Женщина полагает, что предоставленную ей квартиру перед тем как выставить на продажу отремонтировали, поэтому под свежепоклеенными обоями и натяжными потолками плесени и грибка не видно. Однако Бондарева убеждена, что жить в таком помещении будет невозможно, поэтому настаивает, чтобы ей предложили альтернативу.

Муниципальные чиновники говорят, что Бондарева — единственная из аварийщиков, кто отказался переезжать в новую квартиру в доме на ул. Каштановая. Правила приобретения помещений для переселения из аварийного жилфонда четко регламентированы. «Собственнику предоставляется равнозначное по площади жилье. В техзадании закупки мы указываем, дом постройки должен быть не старше 1992-го года, ванная комната должна быть облицована плиткой, полы — ламинат или линолеум, потолки покрашены или натяжные и так далее... Но мы в конкурсной документации не можем указывать „на улице Каштановой не предлагать“ — это будет коррупционная составляющая», — перечислила замначальника управления ЖКХ Лариса Булгакова.

Для Бондаревой, говорит чиновница, была куплена соответствующая всем требованиям квартира у единственного подавшего заявку поставщика. «Она посмотрела эту квартиру и ей не понравилось, что коридор широкий, что комнаты маленькие. Придумала какой-то грибок, но мы выходили на место вместе со специалистами регионального минконтроля — данный факт не подтвердился. Квартира хорошая, отопление автономное», — отметила Булгакова.

Чиновница сообщила, что у советчанки сейчас два варианта — согласиться на предлагаемую ей квартиру или взять компенсационную стоимость (по предварительным подсчетам аварийное помещение оценят не больше, чем в 18 тыс. руб. за квадратный метр). «Все жильцы дома, кроме Бондаревой, которая фактически в квартире не живет, уже подписали договоры. Большинство уже переселились. Нам надо будет дом сейчас отключать от инженерных сетей, чтобы не было никаких аварий, а из-за этой собственницы у нас непонятная такая ситуация», — говорит Булгакова.

Сейчас горадминистрация готовит пакет документов, чтобы подать в суд на Ирину Бондареву. Сама советчанка утверждает, что не намерена подписывать договор мены жилья. «Я написала письмо президенту РФ, но его спустили в нашу горадминистрацию обратно. Буду снова писать Путину. Несколько дней назад я отправила письмо в приемную губернатора с просьбой записать меня на прием, чтобы рассказать ему о проблеме», — заявляет Бондарева.

Как ранее писал «Новый Калининград», в Советске на ул. Базарной, 1-3, стоит уникальное здание — «дом на таможне», как прозвали его горожане, — которое с трех сторон окружено территорией пограничного пункта пропуска. Здание давно признано аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет.

Минувшим летом губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение этого дома. Тогда же стало известно, что опустевшее аварийное здание хотят снести, а участок земли передать в пользование Росграницы.

В ноябре стало известно, что на расселение одной части аварийного дома из резервного фонда Калининградской области намерены выделить 33,7 млн рублей. Однако, как выяснилось, на расселение обеих частей аварийного здания потребуется порядка 54 млн рублей.