Региональные власти рассказали, какие тренировки отменены в спортивных секциях

В региональном правительстве рассказали, при соблюдении каких условий могут продолжаться занятия в детских спортивных секциях. Комментарий чиновников опубликован на официальной странице горадминистрации Калининграда в Facebook.



«До 10 апреля деятельность спортивных секций регламентируется рекомендациями Министерства спорта России, согласно которым ограничивается единовременное число участников занятия — до 30 человек и у детей, и у совершеннолетних, но у детей для тренировочного процесса должны быть еще и письменные согласия родителей», — говорится в сообщении.

Напомним, в Калининградской области со среды, 18 марта, вводится запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников. Также до 30 апреля закрываются плавательные бассейны «в подведомственных организациях». Приостановить работу бассейнов рекомендовано и всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры.