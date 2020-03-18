РПЦ не планирует закрывать храмы или ограничивать доступ на богослужения

РПЦ не планирует закрывать храмы или ограничивать доступ на богослужения
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Русской православной церкви не планируют бороться с коронавирусом путём ограничения доступа в храмы или сокращения числа богослужений. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

«Священноначалие Русской Православной Церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима оффлайн в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан», — сказал он.

Также священник добавил, что это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу. «Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать. Сказанное относится как к Церкви в целом, так и к отдельным епархиям, где будет непременно учитываться эпидемиологическая обстановка», — пояснил митрополит.



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