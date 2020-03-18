«Янтарьэнерго»: заплатить за свет пока можно только онлайн

С 18 марта 2020 года и до отмены режима повышенной готовности на территории Калининградской области все клиентские офисы «Россети Янтарь Энергосбыт» (АО «Янтарьэнергосбыт») переведены на дистанционное обслуживание клиентов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в пресс-службе компании.

Для совершения всех операций клиентам придется использовать онлайн-сервисы компании. Личный прием во всех центрах обслуживания временно приостановлен.

Получить квитанции на оплату электроэнергии можно:

— физлицам через «Личный кабинет» или на сайте Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ);

— юрлицам в системе электронного документооборота (ЭДО).

Оплатить электроэнергию:

— через официальный сайт компании янтарьэнергосбыт.рф;

— через онлайн-сервис «Личный кабинет»;

— с помощью мобильного приложения «Сбербанк — Онлайн» или других банков.

Передать показания прибора учета электроэнергии:

— через онлайн-сервис «Личный кабинет» (для всех потребителей);

— через официальный сайт янтарьэнергосбыт.рф (только для физлиц);

— с помощью СМС на номер +7 (981) 453 32 33. Форма СМС: номер лицевого счёта#показания счётчика (пример: 12345678910#123 для однотарифного прибора учёта) или номер лицевого счёта#Т1*показания дневной зоны#Т2*показания ночной зоны (пример: 12345678910#T1*123#T2*678) (только физ. лица);

— через электронную почту greeulz@yaensb.ru (только юр.лица).

Проконсультироваться по интересующим вопросам:

— через интернет-приемную на официальном сайте янтарьэнергосбыт.рф;

— через единый call-центр для физических лиц: 605-885, 605-789.

— через единый номер для юридических лиц: 8 (4012) 605-794

— через официальные страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook.