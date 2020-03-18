Верховный Суд РФ приостановил работу судов из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России приостанавливается работа судов. Об этом говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном на его сайте.



Приостанавливается прием граждан, документы будут приниматься только через электронные интернет-приемные судов или с помощью «Почты России». В судах будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства. При наличии технической возможности суды должны инициировать рассмотрение таких дел путем использования систем видеоконференц-связи. При этом доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, должен быть ограничен.

Все судьи и работники аппаратов судов должны самоизолироваться «при малейших признаках заболевания»

Постановление действует в период с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года (включительно).