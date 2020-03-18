Кинотеатр «Синема Парк» в ТЦ «Европа» временно закрылся

Кинотеатр «Синема Парк» в ТЦ «Европа» временно закрылся
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кинотеатр сети «Синема Парк» в торговом центре «Европа» принял решение о приостановке работы до получения официальных разъяснений по постановлению областных властей, ограничивающих проведение развлекательных мероприятий. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель «Гамма Инвест Групп», которой принадлежит торговый центр.

«Синема-Парк», изучив постановление правительства Калининградской области, принял решение о приостановке работы до получения официальных разъяснений по некоторым вопросам, касающимся содержания данного постановления. Со своей стороны ТРЦ «Европа» поддержало данное решение «Синема Парк», — сообщил представитель «Гаммы»

Ранее об ограничении на работу кинотеатров в области с 18 марта сообщали региональные власти.


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