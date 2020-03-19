«Балтберегозащита» пыталась отменить строительную экспертизу променада в Светлогорске

«Балтберегозащита» пыталась отменить строительную экспертизу нового променада в Светлогорске, с помощью которой подрядчик пытается взыскать с госучреждения недоплаченные 190 млн руб. Соответствующая информация размещена в картотеке дел Калининградской областного арбитражного суда.

Согласно определению суда от 14 марта, «Балтберегозащита» подала ходатайство об отводе экспертной организации, ООО «Центр энергоресурсоснабжения», предложенной построившей променад компанией «Геоизол». В частности, госучреждение указало, что стоимость проведения экспертизы «явно занижена», а на сайте «Центра энергоресурсоснабжения» в качестве клиентов указано название фирмы «Геоизол».

Последняя настояла на том, что доводы «Балтберегозащиты» носят предположительный характер и не подтверждены доказательствами, позволяющими сделать вывод о заинтересованности экспертной организации по отношению к истцу.

Суд отклонил ходатайство «Балтберегозащиты».

Напомним, в ходе рассмотрения дела между сторонами возник спор об объемах и по качеству работ при строительстве променада. Чтобы доказать свою правоту и взыскать порядка 200 млн руб., «Геоизол» готов заплатить за строительную экспертизу 2 млн руб. Суд разрешил ее начать в середине февраля. Ее продолжительность должна составить два месяца.

Тем временем власти региона считают, что отдельные работы при строительстве променада выполнены некачественно. Областной минстрой требует через суд от «Геоизол» за сорванные сроки неустойку в размере 47,4 млн руб.