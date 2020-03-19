Роспотребнадзор: все, кто прибывают в РФ, будут отправлены на карантин

Всех людей, прибывающих в Россию из других стран, будут отправлять на обязательный 14-дневный карантин. Меру вводят во всех регионах, сообщает «Коммерсант».

Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Прибывшие в страну, должны незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию. Там необходимо рассказать дату и место пребывания за границей, а также оставить свои контакты.

При ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Также важно выполнять требования по домашней самоизоляции. Работодатели должны содействовать в этом. В случае, когда такая изоляция невозможна, власти региона должны ее организовать в условиях обсерватора.

В России подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. Есть один скончавшийся от болезни. Всего в мире число заразившихся превысило 218 тыс. человек, более 8,8 тыс. умерли.