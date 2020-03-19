Роспотребнадзор: все, кто прибывают в РФ, будут отправлены на карантин

Роспотребнадзор: все, кто прибывают в РФ, будут отправлены на карантин
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Всех людей, прибывающих в Россию из других стран, будут отправлять на обязательный 14-дневный карантин. Меру вводят во всех регионах, сообщает «Коммерсант».

Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Прибывшие в страну, должны незамедлительно сообщить о своем приезде на специальную горячую линию. Там необходимо рассказать дату и место пребывания за границей, а также оставить свои контакты.

При ухудшении состояния необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Также важно выполнять требования по домашней самоизоляции. Работодатели должны содействовать в этом. В случае, когда такая изоляция невозможна, власти региона должны ее организовать в условиях обсерватора.

В России подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. Есть один скончавшийся от болезни. Всего в мире число заразившихся превысило 218 тыс. человек, более 8,8 тыс. умерли.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter