МИД просит оказавшихся за рубежом россиян связаться с ближайшим диппредставительством

МИД просит оказавшихся за рубежом россиян связаться с ближайшим диппредставительством
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство иностранных дел России просит всех россиян, оказавшихся за рубежом в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Связаться с диппредставительствами можно по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети.

Кроме того, МИД создал ситуационно-кризисный центр, его оперативные дежурные работают круглосуточно. Можно позвонить по телефонам:

+7(495) 587 88 60,

+7(499) 244 19 77,

+7 (499) 244 19 88,

+7(499) 244 28 47,

а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах МИД РФ в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте).

Из тех стран, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, МИД России «настоятельно рекомендует воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок».

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