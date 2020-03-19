Мир похож на один госпиталь: как Прибалтика сидит на карантине из-за коронавируса

Как в условиях карантина работают больничные клоуны, что делать, если любимый бар отказался принимать гостей, как устроена работа на удаленке, почему обижаются родственники из России и еще несколько других историй: «Новый Калининград» записал рассказы людей, которые не только живут и работают в Латвии и Эстонии, но теперь еще сидят на карантине.



Марианна Миловская, «Доктора-клоуны», Латвия:

«Карантин — это возможность понять, с чем сталкивается человек во время госпитализации: страх, неопределенность, отрыв от привычной жизни, полная зависимость от новых условий», — уверена Марианна Миловская, руководительница латвийской благотворительной организации Dr.Klauns (аналог российского фонда «Доктор-клоун»). Латвийские доктора-клоуны сегодня тоже находятся на карантине: посещать пациентов в больницах запрещено. Однако они придумали, как выйти из положения. «Мы, как и большинство организаций, переходим на удаленный режим работы. Это означает, что мы не только продолжим поддерживать детей в больницах Латвии — фактически мы будем работать на всю страну или даже весь мир! — делится Марианна Миловска. — Смех, позитивный настрой укрепляют иммунитет. А мир сегодня похож на один большой госпиталь, где каждому нужна поддержка. Поэтому если вы паникуете, если вам тяжело дается изоляция — заходите на нашу страницу Facebook и улыбайтесь!».

При этом нельзя не учитывать последствия, которые повлечет за собой пандемия. «Мы — благотворительная организация, наша работа возможна только благодаря пожертвованиям и поддержке отдельных людей и компаний. При нынешнем положении дел мы, естественно, волнуемся за своё будущее, планировать сложно, но мы верим, что сможем продолжать свою работу, поддерживать тех, кому это нужно еще больше, чем раньше, — добавляет Рената Каливод, сопредседательница Dr.Klauns. — Наша ежедневная регулярная работа в больницах строится на прямом человеческом эмоциональном контакте, поддержке, которую мы можем дать „здесь и сейчас“ людям в сложной стрессовой ситуации. В условиях карантина и перехода на работу в онлайн-режиме нам нужно искать новые решения — это огромный вызов, но и мотивация тоже».

Дмитрий Кувшинов, исполнительный директор британской финтех-платформы:

— У нас многие постоянно мотаются в командировки, поэтому тех, кто только что был в «красной зоне», мы сразу отправили в карантин. С понедельника часть коллектива перевели на удаленную работу: была такая идея, чтобы разделить команду на две части и каждой дать отсидеться инкубационный период. Но вскоре поняли, что от этого хромают процессы: не все действительно готовы работать из дома, а главное, что особенности бизнеса требуют присутствия, много вещей невозможно решить дистанционно. Тогда мы решили найти второй офис — за несколько дней успели подготовить помещение и расселили ребят. Так получится, что у каждого будет меньше прямых контактов, а это как раз то, о чем просит ВОЗ. Что еще изменилось? Перестали здороваться за руку, говорим друг другу «ку!». При входе в офис и на каждой кухне стоит дезинфектор для рук — так что теперь везде пахнет спиртом. В остальном все примерно так же, боевой дух и никакой паники.

Юлия Тислер, редактор на телевидении, Эстония:

— Я работаю редактором утренней передачи на канале ETV+ Эстонского национального телерадиовещания и, конечно, нахожусь в самом эпицентре новостей. Так что могу заверить: ко всему привыкаешь и все становится нормой. Если поначалу, где-то недели две назад, все ощущалось, как во сне, нереальным и страшным, то теперь новости — это просто новости. Жизнь продолжается. И более того, она интересна.

В Таллинне опустели улицы, магазины, общественный транспорт. Пустует и здание, в котором я работаю — многие решили последовать призыву и остаться дома. А я страшно благодарна им, потому что ответственные люди, оставшись дома, сделали автобусы и магазины безопаснее для людей, входящих в группу риска. Ну и для меня тоже — потому что я на работу все же хожу. Было бы слишком сложно работать из дому, да и кому-то все равно пришлось бы приезжать в редакцию — так уж устроена наша работа: прямые эфиры невозможны без личного присутствия ведущих, операторов, режиссера и редакторов. А вот гости передачи все чаще соглашаются только на скайп-интервью. По Скайпу же в эфир выходит и один из ведущих, который сидит дома в изоляции. Так что мы, журналисты, очень радуемся технологиям.

Что касается соблюдения мер предосторожности, то меня радует, насколько активно люди стали мыть руки. А у меня на работе возле каждой раковины стоят антисептики. Кроме того, стала замечать удивительное — уборщицы теперь не только моют полы, но и протирают дверные ручки и рабочие столы. Надеюсь, эти привычки останутся с нами навсегда, потому что коронавирус — не единственный и далеко не самый опасный вирус в этом мире. А внимательное отношение к себе и окружающим необходимо не только во время кризисов.

Виолетта Слесаренко-Крайнова, владелица свадебного салона и винотеки, Латвия:

— Мы пока не закрыты, но написали всем клиентам: если есть возможность отложить — давайте отложим. Работает один сотрудник, который не пользуется общественным транспортом (остальная семья на удаленной работе), предпринимаются все меры безопасности — постоянная дезинфекция всего помещения, дверных ручек и так далее. Ну и надежда на благоразумность клиентов. Остальные сотрудники в двухнедельном оплачиваемом отпуске. За швеей езжу сама — меня именно остановки и общественный транспорт больше всего пугает. Это что касается салона. В баре отменены все мероприятия. Часы работы сокращены, вот вообще думаем закрыться и сделать косметический ремонт своими силами. Но пока ждем.

По общей ситуации: в условиях беспрецедентности ситуации мне нравится весьма оперативная реакция властей. Меры достаточно жесткие, вызывают недовольство многих, а значит приведут к падению популярности власти. Но это как раз показывает, что меры, которые принимаются, реально нужны, ведь главное правило избранного политика — это сохранить власть как можно дольше. Во всей истерии, что происходит в соцсетях и медиапространстве, меня больше всего раздражает критика власти: мы весьма бедное государство, но при этом власти ищут пути и находят решения и по возвращению домой граждан, и по поддержке бизнеса путем отсрочек платежей по кредитам. В данном случае мы можем только выполнять все предписания, максимально помогать тем, кому сложнее.

Я лично, конечно, весьма напугана; у меня папе 70, бабушке 85 — ругаюсь с ними, чтобы никуда не ходили. Дети дома, няню попросила посидеть в карантине — у нее муж дальнобойщик, не хочу рисковать. Плачу ей 50% от зарплаты, ведь сейчас очень важно продержаться. Но больше вируса меня пугают экономические последствия — не мои лично даже, а именно мировые: банкротства явно приведут к безработице, а безработица всегда приводит к всплеску преступности.





Павел Назаров, Латвия:

— У меня много друзей, которые живут в разных странах, и мы обсуждаем, как у них обстоят дела с антивирусными мерами. Мне не страшно, но я знаю, что дальше будет хуже — только не знаю, насколько хуже. Возможно, не страшно мне именно потому, что я не понимаю масштаба.

Я работаю на немецкий холдинг, и еще до того, как в Латвии появились заболевшие, у нас были введены меры. Еще в начале года нам прислали документ: там все предприятие делилось на пять уровней в зависимости от того, есть ли у вас в стране заболевшие, есть ли заболевшие на рабочем месте и так далее. У менеджеров были четкие инструкции, что делать в том или ином случае. Тогда же у нас появился термометр на работе: сотрудникам измеряли температуру каждое утро, хотя в отделе всего десять человек. А в головном офисе в Германии вообще создали целый отдел по контролю за Covid-19. Они занимаются производством, и им очень важно, чтобы все работало. Кто мог, ушел на удаленный режим работы, это поощряется.

Что касается Латвии, то пугает будущее экономики. Очевидно, что вирус поразит многие сферы. Конечно, компании подстраиваются. Вот, например, пивоварни делают «магазины на колесах» — так как онлайн-продажа алкоголя запрещена, они колесят по районам, чтобы человек в нужное время вышел из подъезда и быстро купил. Но далеко не все сферы могут подстроиться под ситуацию. В Голландии фрилансеров обещают поддерживать: выплачивать одноразовое пособие, релевантное твоему привычному заработку. У нас, конечно, такого нет.

Государству придется принимать очень взвешенные решения. От них зависит, насколько сложно потом будет стране. Они должны поддерживать и предпринимателей, и людей, потерявших работу. В Латвии большой процент людей, живущих без сбережений, от зарплаты до зарплаты. Без дополнительной поддержки они долго не протянут. Вряд ли тут можно будет насобирать деньги «всем обществом», потому что у всего общества не будет денег в случае затяжного карантина. И государству надо как-то очень грамотно защитить и жителей, и бизнес.

Действия властей на сегодняшний я оцениваю не очень хорошо: многое было сделано тяп-ляп. Например, ситуация с репатриацией — перед закрытием границ у людей было два дня, чтобы вернуться на родину, и тысячи людей застряли на границе с Польшей. Это надо было решать на дипломатическом уровне, и МИД Латвии не сделал практически ничего — все разруливал МИД Литвы, потому что среди застрявших на границе были литовцы.

Мне кажется, карантин ввели достаточно поздно. Говорить, что уровень заболевших невысокий, неправильно, потому что у нас пока что не так много тестов было сделано. Много случаев, когда человек с подозрительными симптомами просит о помощи, а ему отказывают в тестировании — тестируют только тех, кто только что приехал из «красной зоны». А платный анализ стоит 80 евро, и там очередь забита на две недели. Так что заболевших явно намного больше. Но те же проблемы и в других странах. Друг из Барселоны говорит, что его девушку с похожими на Covid-19 симптомами не пускали в больницу.

Мы не можем избежать этой болезни, мы просто сглаживаем, откладываем этот скачок, чтобы не перегружать медицинскую сферу. Но это зато сильно бьет по экономике, и всем будет тяжело.

Что мне в первый момент понравилось — банки ввели кредитные каникулы. Ты можешь отсрочить выплаты от 6 до 12 месяцев. Но проценты, оказывается, все равно надо платить, плюс они не переносят весь срок, а укорачивают его — ты не платишь полгода, а потом платишь больше. Это звучит как «бизнес по-латвийски»: когда вы как будто помогаете обществу, а на самом деле делаете себе рекламу и в итоге вредите.

Что изменилось в обычно жизни? Нет развлечений, некуда выйти, многие просто сидят в квартирах. Мы стали с друзьями из разных стран устраивать видеочаты. Видно, что людям тяжело находиться в квартире долго без выхода, без общения и развлечения. Думаю, что здесь, как и в Китае, это тоже скажется на статистике разводов — людям тяжело постоянно находиться вместе.

Даже если карантин закончится всего лишь через месяц, начнется что-то другое: слишком много людей потеряют работу. Это как китайское проклятие, чтоб ты жил в интересное время. Интересное! Но страшно представить, что будет дальше.



Денис Эвин, Латвия:

— В тот день, когда в Латвии объявили о чрезвычайном положении, я был в Таллинне. И мне срочно пришлось возвращаться в Ригу: несмотря на отпуск, меня попросили вернуться, чтобы курировать процесс перевода всего нашего офиса на «удалёнку». Это была пятница; когда я, возвращаясь в Ригу, понял, что чувствую себя не очень хорошо, поэтому сразу же записался на тестирование, описав свои симптомы — благо, тогда ещё очередей не было. Записали быстро, позвали быстро, результаты сообщили быстро. Возникло даже ощущение, что всё будет хорошо. После этого я поехал в магазин, и тут меня накрыло — эта проверка ничего не гарантировала ровно с того момента, как я зашёл в публичное место, ведь я мог сразу заразиться еще раз. Осознание нагрузки на нашу систему здравоохранения — вот что произошло в этот момент. Поэтому пришлось стать «плохишом». Я именно тот парень, который отменил день рождения своего дедушки к неудовольствию родственников из России. Я тот парень, который не видит свою бабушку. Я тот парень, который за социальное дистанцирование. Поэтому и на работе работаю с удвоенной силой — на благо нашего общества, так сказать. Мне повезло, что не пришлось в чём-то убеждать работодателя, у нас ответственный и в меру пластичный коллектив: кому надо было, ушёл на карантин, кто с детьми, кто остался на работе. В такой атмосфере поддержки легче принимать решение, никто не будет в спину говорить, что под шумок решил прогулять работу.

В целом, надо признать, что выросла нагрузка на психику. Вроде, панике не поддаюсь, туалетную бумагу так и не купил, но, зная себя, понимаю, как моя психика пытается снять с себя весь этот стресс — в общем. если бы пил, то выпил бы. Переживаю за экономическую составляющую этого кризиса, но за неимением рычагов влияния жую шоколадки.

Подготовила: Александра Артамонова. Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград