Ботанический сад в Калининграде временно закрыли для посетителей из-за коронавируса

Ботанический сад в Калининграде временно закрыли для посетителей из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининграде временно закрыли для посетителей Ботанический сад БФУ им. И. Канта. Об этом сообщается на официальном сайте университета.  

“Мера необходима в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Продажа растений при Ботаническом саде продолжается”, - говорится в публикации. 

С 17 марта из-за распространения коронавируса в Калининградской области действует режим повышенной готовности. По решению оперативного штаба до 30 апреля в регионе отменены все массовые мероприятия. К ним относятся — концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды.

Также закрываются плавательные бассейны «в подведомственных организациях». Приостановить работу бассейнов рекомендовано и всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры.

По состоянию на 19 марта в Калининградской области выявили пять случаев заражения. Под медицинским наблюдением 507 человек, из них 11 - в специальном учреждении «Паруса надежды». 



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter