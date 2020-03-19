Ботанический сад в Калининграде временно закрыли для посетителей из-за коронавируса

В Калининграде временно закрыли для посетителей Ботанический сад БФУ им. И. Канта. Об этом сообщается на официальном сайте университета.



“Мера необходима в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Продажа растений при Ботаническом саде продолжается”, - говорится в публикации.

С 17 марта из-за распространения коронавируса в Калининградской области действует режим повышенной готовности. По решению оперативного штаба до 30 апреля в регионе отменены все массовые мероприятия. К ним относятся — концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды.

Также закрываются плавательные бассейны «в подведомственных организациях». Приостановить работу бассейнов рекомендовано и всем руководителям частных спортивных комплексов, залов и учреждений физической культуры.

По состоянию на 19 марта в Калининградской области выявили пять случаев заражения. Под медицинским наблюдением 507 человек, из них 11 - в специальном учреждении «Паруса надежды».