Количество случаев заражения коронавирусом в Литве достигло 36

Количество случаев заражения коронавирусом в Литве достигло 36
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на 19 марта в Литве зафиксировано 36 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает Delfi.lt.

Последние два заболевших вернулись в республику из других стран. Первый пациент приехал из Норвегии через Латвию, второй — из Испании. Как отмечает издание, пока в Литве выявлен только один случай заражения коронавирусом жителя, который не ездил за границу.

С 16 марта на территории Литвы введён карантин, для иностранцев закрыт въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. Транзит через республику для иностранцев, которым необходимо вернуться в свои государства, будет действовать до 23 марта.

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