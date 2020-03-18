Литва продлила действие транзитного коридора для иностранцев

Правительство Литвы до конца недели продлило действие гуманитарного коридора, чтобы желающие вернуться в свои государства иностранцы могли пересечь страну. Об этом сообщает Delfi.lt.
«Мы продлили транзит до 23 марта. Думаю, этого времени достаточно, чтобы вернуться, и нам нужно закрыться», — сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис на заседании правительства в среду.С 16 марта на территории Литвы введён карантин, для иностранцев закрыт въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. Транзит через территорию республики для иностранцев планировали прекратить 19 марта.
Комментарии к событию