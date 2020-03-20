Обвиняемый в оправдании нацизма калининградец не смог оспорить подписку о неразглашении

Калининградскому блогеру Николаю Горелову (псевдоним — Кириченко) суд дважды отказал в рассмотрении жалобы на действия следователя, взявшего с него подписку о неразглашении. Об этом «Новому Калининграду» рассказала адвокат Мария Бонцлер.



8 января 2020 года следователь СК возбудил в отношении Горелова уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), а 30 января с него была взята подписка о неразглашении данных предварительного расследования. В жалобе, направленной в феврале в Центральный районный суд, Горелов указал, что взятая с него, как подозреваемого, подписка о неразглашении «ограничивает его право на защиту».

По мнению калининградца и его адвоката Марии Бонцлер, подобная мера противоречит разъяснениям, данным в Определении Конституционного суда РФ от 21 декабря 2004 года по жалобе россиянина Петра Пятничука. «Нельзя брать подписку о неразглашении с подозреваемого или обвиняемого. Эти решения Конституционного суда обязательны для исполнения абсолютно всеми. У нас есть и постановление Областного суда одного из регионов, где сняли подписку ссылаясь на это же определение. И таких десятки случаев», — уверяет Бонцлер.

28 февраля 2020 года районный суд вынес постановление об отказе в принятии жалобы Горелова к рассмотрению: «Из жалобы не следует, в чем заключается и в чем выражается нарушение, ограничение прав Горелова Н. А. на защиту. При таких обстоятельствах суд не располагает необходимыми сведениями о предмете обжалования», — отмечается в документе.

Николай Горелов направил новую жалобу в Центральный районный суд, однако 13 марта уже другой судья вновь отказал калининградцу в ее рассмотрении. «Обжалуемые в суд действия следователя и отобранная у лица подписка о неразглашении материалов предварительного расследования не причиняют ущерб конституционным правам и свободам заявителя и не затрудняют ему доступ к правосудию», — говорится в очередном постановлении.

Мария Бонцлер считает, что конституционные права ее подзащитного нарушены, поэтому намерена подать апелляционную жалобу в Калининградский областной суд.

Напомним, в Калининграде в отношении 34-летнего блогера Николая Горелова (псевдоним — Кириченко) Следственный комитет возбудил уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в «ВКонтакте». По версии следствия, калининградец опубликовал у себя на странице текст, оскорбляющий память о Великой Отечественной войне.

Николай Горелов заявил, что не считает художественный текст, в котором поднимались темы насилия красноармейцев над пленным германским населением и репрессии против самих красноармейцев после окончания войны, поводом для уголовного преследования.

В конце января 2020 года Николаю Горелову предъявили обвинение, а в феврале сотрудники Следственного комитета провели обыск дома у него дома. У блогера изъяли мобильный телефон и оргтехнику.