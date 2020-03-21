Россия поделилась с 13 странами тестами на коронавирус

Россия поделилась с 13 странами тестами на коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Роспотребнадзор передал разработанные новосибирской лабораторией «Вектор» тест-системы на коронавирус в 13 государств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Тестов хватит на 100 тыс. исследований.

Тесты передали странам-члены Евразийского экономического союза, СНГ, Ирану, Монголии, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Напомним, в Калининградской области люди, которые почувствовали недомогание, не подлежат обязательной проверке на коронавирус. Ее можно пройти только по решению врача. Проверяют тех, кто вернулся из-за границы.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (9)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter