Россия поделилась с 13 странами тестами на коронавирус

Роспотребнадзор передал разработанные новосибирской лабораторией «Вектор» тест-системы на коронавирус в 13 государств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Тестов хватит на 100 тыс. исследований.

Тесты передали странам-члены Евразийского экономического союза, СНГ, Ирану, Монголии, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Напомним, в Калининградской области люди, которые почувствовали недомогание, не подлежат обязательной проверке на коронавирус. Ее можно пройти только по решению врача. Проверяют тех, кто вернулся из-за границы.