В Россию доставили 25,5 миллиона медицинских масок из Китая

В Россию доставили 25,5 миллиона медицинских масок из Китая
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Самолёт ВКС России доставил 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром „Чкаловский“ 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Главы государств высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов.

Стоит отметить, что из-за дефицита медицинских масок, возникшего в связи с распространением коронавируса, российские предприятия по изготовлению защитных средств перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно в России выпускают порядка миллиона масок.

Из-за нехватки защитных повязок премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил привлечь к изготовлению изделий военных, студентов и заключённых. Подробнее о ситуации с медицинскими масками в Калининградской области и читайте в обзоре «Нового Калининграда».

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