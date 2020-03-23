В Россию доставили 25,5 миллиона медицинских масок из Китая

Самолёт ВКС России доставил 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок из Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.



«Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром „Чкаловский“ 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Главы государств высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов.

Стоит отметить, что из-за дефицита медицинских масок, возникшего в связи с распространением коронавируса, российские предприятия по изготовлению защитных средств перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно в России выпускают порядка миллиона масок.