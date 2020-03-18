«Спекулянты спасают»: когда нужно носить медицинские маски и как их найти в Калининграде

В период распространения коронавируса в Калининграде, как и во всей стране, возник дефицит медицинских масок. В большинстве аптек их попросту нет, а на повязки, которые удаётся найти у перекупщиков, цены, как правило, завышены. Появятся ли они в торговых точках и можно ли рассчитывать на снижение стоимости, разбирался «Новый Калининград».

У перекупщиков и в ателье

Продавцы аптек сообщают, что маски и антисептики раскупают в день их поставки. Защитные средства можно найти у перекупщиков, однако большинство продаёт их по завышенным ценам. Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский признался в Facebook, что закупал на свои деньги одноразовые маски для местной поликлиники и госучреждений «с рук, в каком-то отеле на Артиллерийской», после чего задумался о расстрелах. «Если неделю назад маски брал по семь рублей за штуку, то вчера — 26 рублей за одну маску», — написал чиновник накануне.

На популярных сайтах объявлений обычные одноразовые повязки предлагают по 37-50 рублей за штуку, уплотнённые стоят примерно в два раза дороже. Есть и совсем дорогие изделия с клапаном и даже угольным фильтром. Пока цены на торговых площадках никак не ограничены, однако отдельные участники рынка недавно заявили, что намерены удалять товары с сайта и блокировать продавцов за спекуляции.

В условиях дефицита появились не только онлайн-торговцы, но и «частные предприниматели», которые шьют модные тканевые маски, предназначенные для многоразового использования. В нынешней ситуации такие изделия — возможно, не худший способ избежать лишних трат. Им воспользовалась, например, калининградская торговая сеть «Спар». «[Шьём для себя] из-за дефицита и спекулятивного роста цен до 40 рублей. Многоразовые. Продавать не планируем. Нам только для себя нужно тысяч 15», — пояснил совладелец компании Олег Пономарёв. Таким же образом поступили и в одной из аптечных сетей. «Мы для работников своих аптек сшили в ателье многоразовые маски, успев купить их по 47 рублей за штуку. Сейчас цена таких масок в интернет-магазинах — от 100 рублей за штуку», — рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» владелец одной из сетей.

«Тут же разбирают»

После того как премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил привлечь к изготовлению медицинских изделий военных, студентов и заключённых, стало ясно, что предприятия, которые занимаются производством масок, не в состоянии закрывать потребность. По сведениям властей, при новом, круглосуточном, режиме они выпускают порядка миллиона повязок в день.

В среду, 18 марта, Общественная палата Калининградской области проинформировала, что сейчас медицинскими масками в регионе обеспечены все лечебные учреждения. «На следующем этапе этими средствами индивидуальной защиты будут обеспечиваться аптеки для продажи гражданам», — говорится в сообщении.

Однако у представителей аптечных сетей не такой оптимистичный прогноз. «По информации от поставщиков, а их немного, и они все федеральные, то есть работают во всех субъектах, и других у нас нет, возобновление поставок одноразовых масок планируется к июню-июлю. Может быть, они появятся и раньше, но когда именно, никто пока сказать не сможет», — прокомментировал корреспонденту «Нового Калининграда» владелец одной из аптечных сетей региона Андрей Виноградов. Он уточнил, что стоимость масок и других защитных средств в рознице зависит от цены производителей и оптового звена. «Наценки в аптеках всегда одинаковые и редко превышают 20%, что является тем минимумом, который позволяет аптекам если не развиваться, то хотя бы оставаться на плаву», — пояснил бизнесмен.





Владелец другой аптечной сети сообщил, что предприятию удаётся приобретать у поставщиков небольшие партии масок. «Но их тут же разбирают», — добавил предприниматель. По его словам, фармацевты не могут контролировать перекупщиков. «Некоторые приходят, например, сразу по трое, берут как будто для себя. Хотя я думаю, что спекулянты в подобных ситуациях — это неплохо. Они, по крайней мере, позволяют получить доступ к тем товарам, которые оказались недоступными», — говорит бизнесмен.

«Носить в местах скопления людей»

В федеральном Роспотребнадзоре уточняют: маску целесообразно носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и в случае, если вы ухаживаете за больным. Она предотвращает попадание в организм респираторных выделений, в которых могут содержаться вирусы, через нос и рот.

Одноразовую маску необходимо менять на новую каждые три часа или чаще. Многоразовые повязки тоже рекомендуется носить не больше двух-трёх часов. «Но их можно прогладить утюгом и таким образом обезвредить, после чего снова надеть на два-три часа и так далее. Именно так мы все и делали в операционных блоках ещё 25 лет назад, ведь тогда ничего одноразового не было. И ничего, эпидемиологический режим в стране был на уровне», — вспоминает Андрей Виноградов.

В остальных случаях такая защита особой пользы не принесёт. «Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорят в федеральном Роспотребнадзоре.

Минздрав уточняет: медицинская маска нужна в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. «В остальных случаях для эффективной профилактики вирусных инфекций нужно соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, минимизировать физический контакт с другими людьми, уменьшить посещения людных мест и проводить регулярную влажную уборку помещений», — уверяют в ведомстве.

Текст — Елена Калугина, фото — Виталий Невар / Новый Калининград