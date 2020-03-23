В Марокко направили чартер для эвакуации российских туристов

В Марокко направили чартер для эвакуации российских туристов
Виталий Невар / Новый Калининград

В субботу, 23 марта, в Марокко направили чартерный самолёт для эвакуации российских туристов. Об этом сообщил калининградский организатор поездок Александр Москалёв на своей странице в соцсети Facebook.

«Едем в аэропорт, за нами летит эвакуационный чартер Azur Air. Всего должны вывезти 500 человек граждан РФ из Марокко», — написал Москалёв.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании, рейс ZF-9901 вылетел из аэропорта «Внуково» в 6:30 по московскому времени. Прибытие в Москву планируется в 19:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в стране «застряла» группа из 18 калининградских туристов. Путешественники должны были вернуться домой через Варшаву, но 13 марта Польша закрыла границы и рейс был отменён. Тогда туристы купили билеты до Калининграда через Москву. Однако 15 марта власти Марокко также объявили о закрытии границы.

Туристы сообщили, что в стране прекращают работу отели и приостанавливается мелкая торговля. Владельцам апартаментов запретили заселять туристов.

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