В Марокко направили чартер для эвакуации российских туристов

В субботу, 23 марта, в Марокко направили чартерный самолёт для эвакуации российских туристов. Об этом сообщил калининградский организатор поездок Александр Москалёв на своей странице в соцсети Facebook.



«Едем в аэропорт, за нами летит эвакуационный чартер Azur Air. Всего должны вывезти 500 человек граждан РФ из Марокко», — написал Москалёв.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании, рейс ZF-9901 вылетел из аэропорта «Внуково» в 6:30 по московскому времени. Прибытие в Москву планируется в 19:15 по московскому времени.



Ранее стало известно, что в стране «застряла» группа из 18 калининградских туристов. Путешественники должны были вернуться домой через Варшаву, но 13 марта Польша закрыла границы и рейс был отменён. Тогда туристы купили билеты до Калининграда через Москву. Однако 15 марта власти Марокко также объявили о закрытии границы.

Туристы сообщили, что в стране прекращают работу отели и приостанавливается мелкая торговля. Владельцам апартаментов запретили заселять туристов.