Правительство выделило 22,5 млрд рублей на закупку средств борьбы с коронавирусом

Правительство выделило 22,5 млрд рублей на закупку средств борьбы с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство РФ выделило Минпромторгу 22,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку средств борьбы с коронавирусом. Соответствующий документ в понедельник, 23 марта, опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Из этих средств 5 млрд рублей потратят на теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха. Еще 7,5 млрд рублей выделили на закупку оборудования искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сообщается, что в 2020 году планируется приобрести не менее 5700 штук таких аппаратов. Также власти потратят 10 млрд рублей на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий.

При этом сегодня стало известно, что Россия получила 25,5 млн индивидуальных защитных масок. Сообщается, что дефицитные медицинские средства доставили из Китая.


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