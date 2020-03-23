За сутки на «домашний карантин» отправили еще 229 жителей области

За сутки на «домашний карантин» отправили еще 229 жителей области
Виталий Невар / Новый Калининград
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За сутки количество жителей региона, оказавшихся на обсервации в связи с коронавирусом увеличилось на 229 человек. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего к настоящему времени обследовано 1988 человек, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1145 человек (в воскресенье было 916 человек). 16 калининградцев помещены в обсерватор на базе детского лагеря «Паруса надежды» в Светлогорске (в воскресенье таких было 15).

Всего в регионе выявлено 7 случаев заболевания (два новых случая выявлено в субботу), один человек выздоровел.



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