Прокуратуре пришлось повторно подавать иск по демонтажу ангара на Балткосе

Прокуратура повторно подала иск к Аслану Нюдюрбегову, касающийся нарушений при демонтаже ангара на Балтийской косе. Согласно информации на сайте Балтийского городского суда, заявление вернули, так как дело не подсудно этой инстанции.



«Ответчик не проживает на территории муниципального образования, поэтому заявление было возвращено», — пояснили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Балтийского городского суда. Впоследствии надзорное ведомство направило иск в Центральный районный суд Калининграда. Дело будет рассматривать судья Екатерина Протасова.

Ранее в прокуратуре сообщали, что специалисты выявили нарушения градостроительного законодательства при демонтаже металлоконструкций кровли ангара на Малой набережной. В частности, работы проводили без договора подряда и без соблюдения требований, предусмотренных проектом. Надзорное ведомство также обнаружило грубые нарушения требований охраны и безопасности труда. 5 марта прокурор Балтийска обратился в суд с требованием обязать владельца объекта устранить выявленные нарушения.

Последние 20 лет четыре ангара аэродрома «Нойтиф» из пяти находятся в собственности семьи экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова. В ноябре 2019 года одно из строений на Балтийской косе начали разбирать на металл, но работы приостановили, так как собственник не уведомил региональные власти. В конце февраля снос объекта был возобновлён.