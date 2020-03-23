АСМАП: Калининградские дальнобойщики нормально отнеслись к требованию по самоизоляции

АСМАП: Калининградские дальнобойщики нормально отнеслись к требованию по самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Водители компаний, занимающихся грузоперевозками на калининградском направлении, готовы соблюдать режим самоизоляции между рейсами. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель регионального филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Алексей Егоров.

«Нормально относятся наши водители [к требованию самоизолироваться] — я имею в виду „асмаповских“ водителей», — сказал Егоров.

На вопрос о том, не приведёт ли ужесточение санитарных мер к нехватке водителей, он отметил, что сейчас «сказать сложно». «Это надо всё посмотреть с практической точки зрения. Пока рекомендации не утверждены. На практике посмотрим», — пояснил руководитель калининградского филиала АСМАП.

Ранее в областном правительстве сообщили, что в рамках борьбы с распространением нового коронавируса калининградским грузоперевозчикам рекомендовали обеспечивать водителям условия для самоизоляции между рейсами. В случае несоблюдения этого требования дальнобойщиков будут отправлять на 14-дневный карантин.

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