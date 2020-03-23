Калининградский ритейл: не можем завезти дезинфицирующие средства из-за законов

Процесс ввоза дезинфицирующих средств на территорию России зарегулирован и ввоз новой товарной позиции требует оформления специальной документации примерно на протяжении года. Поэтому калининградская торговая сеть «Спар» имеет возможность закупить дезсредства, но не может их ввезти. Об этом «Новому Калининграду» сообщил замглавы калининградской торговой сети «Спар» Алексей Елаев.

«Мы бы и рады возить дезсредства, но не был изменен порядок ввоза дезинфицирующих средств на территорию РФ. Это подакцизный товар, на который требуется специальный сертификат госрегистрации, и процедура регистрации около года занимает. Мы проинформировали руководство [области], что можем по нормальным цена закупить, чтобы не было дефицита, но нам необходимо либерализовать рынок дезсредств в РФ. Мы не можем завести их быстро», — сказал Елавев.

По его словам, продать дезсредства калининградской сети по разумным ценам готов SPAR International.

Напомним, что на фоне распространения пандемии коронавируса, в Калининградской области наблюдается ажиотажный спрос на медицинские маски и дезсредства.