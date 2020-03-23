Самолет с эвакуированными из Марокко калининградцами приземлился в Москве

Вечером в понедельник, 23 марта чартерный самолет с эвакуированными из Марокко российскими туристами приземлился в Москве. Среди них была группа калининградских туристов. Об этом сообщил калининградский организатор поездок Александр Москалёв на своей странице в соцсети Facebook.



Ранее стало известно, что в стране «застряла» группа из 18 калининградских туристов. Путешественники должны были вернуться домой через Варшаву, но 13 марта Польша закрыла границы и рейс был отменён. Тогда туристы купили билеты до Калининграда через Москву. Однако 15 марта власти Марокко также объявили о закрытии границы.

Туристы сообщили, что в стране прекращают работу отели и приостанавливается мелкая торговля. Владельцам апартаментов запретили заселять туристов.