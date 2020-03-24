Минтруд: родителям ушедших на «дистанционку» детей не дают больничный

Родителям детей, переведенных на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса, не будут выдавать больничный лист. Все вопросы, связанные с организацией работы на «удаленке», надо решать с начальством. Об этом во вторник, 24 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.



Напомним, ранее из-за коронавируса в России ввели режим повышенной готовности. На дистанционное обучение перевели школы и вузы, а все спортивные и другие массовые мероприятия пришлось отменить.

«В данном случае больничный лист оформляться не будет и матери нужно поднимать вопрос перед своим работодателем относительно организации ее рабочей деятельности в удаленном режиме», — процитировали слова Котякова, отвечавшего на вопрос о том, может ли родитель, чей ребенок переведен на дистанционное обучение, получить больничный.