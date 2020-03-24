В РПЦ попросили верующих временно отказаться от паломничества

В РПЦ попросили верующих временно отказаться от паломничества
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

В Московском патриархате просят верующих временно отказаться от паломничества из-за распространения коронавируса в мире, передает во вторник, 24 марта, РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона.

«Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников», — поделился мнением он. Также священнослужитель напомнил, что недавно митрополит Псковский и Порховский Тихон в своем видеообращении рекомендовал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь на время COVID-19.

«Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей», — процитировали архиерея в издании.

При этом на прошлой неделе представители РПЦ уверяли, что не планируют бороться с коронавирусом путём ограничения доступа в храмы или сокращения числа богослужений. Как отметили тогда в духовенстве, это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter