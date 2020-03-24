В РПЦ попросили верующих временно отказаться от паломничества

В Московском патриархате просят верующих временно отказаться от паломничества из-за распространения коронавируса в мире, передает во вторник, 24 марта, РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона.



«Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников», — поделился мнением он. Также священнослужитель напомнил, что недавно митрополит Псковский и Порховский Тихон в своем видеообращении рекомендовал воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь на время COVID-19.

«Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей», — процитировали архиерея в издании.

При этом на прошлой неделе представители РПЦ уверяли, что не планируют бороться с коронавирусом путём ограничения доступа в храмы или сокращения числа богослужений. Как отметили тогда в духовенстве, это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу.