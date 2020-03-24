Instagram выполнил требование Генпрокуратуры об удалении фейков о коронавирусе

Социальная сеть Instagram выполнила требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о коронавирусе, передает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

«Instagram выполнил требование», — процитировали ответ пресс-службы ведомства в издании. На данный момент единственным сервисом, который до сих пор не удалил фейки о вирусе, остается Youtube. Ранее Роскомнадзор потребовал ряд СМИ и соцсетей удалить недостоверную общественно значимую информацию о коронавирусе, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

В начале марта Роскомнадзор расширил реестр запрещенной информации фейками о коронавирусе. Соответствующее указание в ведомство направила Генпрокуратура.

На прошлой неделе в Роскомнадзоре сообщили о готовности принять самые жесткие меры в случае распространения СМИ недостоверной информации о коронавирусе. Среди возможных последствий — полное и немедленное ограничение доступа к соответствующим информационным ресурсам, а также лишение лицензии.