Советчане просят восстановить городскую инфекционную больницу из-за коронавируса

Советчане просят восстановить городскую инфекционную больницу из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Песков попросил уничтожить телефон, на который снимали Путина в больнице
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Общественная организация «Вместе за Советск» обратилась к губернатору Антону Алиханову с просьбой восстановить в городе инфекционную больницу. Письмо опубликовано в официальной группе организации «ВКонтакте».

В обращении указано, что даже не в условиях пандемии городу с населением в 40 тыс. жителей инфекционная больница необходима, так как ближайшая находится на расстоянии 60 километров от города.

«Но в сложившейся ситуации, связанной с распространением эпидемии коронавируса, ближайшая инфекционная больница может не справиться с увеличением обратившихся, что может привести к катастрофической ситуации», — говорится в письме.

Обращения с просьбой взять на контроль решение этого вопроса высланы в адрес главы областного минздрава, а также в адрес Правительства РФ и президента РФ.

Инфекционная больница в Советске уже несколько лет закрыта. Больных возят в Черняховск или Неман. «В Советске была сложная история с инфекционным отделением. Для того, чтобы его сегодня открыть, нужно немало подумать об этом. Нет сейчас для этого ресурсов — ни человеческих, ни каких-то других. Там вообще, конечно, по-хорошему надо новую больницу строить. Мы это и собираемся делать — занимаемся проектом центра. Нам в любом случае надо и Советск, и Гусев, и Черняховск в медицинском плане укреплять, чтобы пациентам не надо было ехать в Калининград каждый раз», — рассказывал в интервью «Новому Калининграду» министр здравоохранения Александр Кравченко.

Здание бывшей инфекционной больницы на ул. Чапаева, 8 является выявленным объектом культурного наследия. Здание было внесено в прогнозный план приватизации в начале 2018 года. Комплекс больничных зданий безуспешно пытаются продать уже несколько лет.


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