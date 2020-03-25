Минздрав РФ: в случае роста заболевших COVID-19 мест в больницах хватит на всех

В том случае, если количество заболевших коронавирусом COVID-19 будет дальше расти, в медучреждениях России найдется достаточно мест. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко и призвал людей доверять медикам, а тех в свою очередь — быть внимательными к пациентам, пишет «Коммерсант».

«Мест в больницах хватит, система перейдет на другой формат»,— заявил глава Минздрава в эфире передачи «Право на справедливость», вышедшей в эфир 24 марта на Первом канале. Также он заверил, что необходимого оборудования в России достаточно, но для резерва закупается еще.

Чиновник отметил, что основная масса заболевших переносит эту инфекцию легко, однако назвал опасной ситуацию, если заболеет большое число людей одновременно. «Три вещи: первое — доверяйте медицинскому работнику, доверяйте врачу; второе — берегите врача и медработника; третье — медработникам — не подведите пациента, будьте собраны и будьте внимательны»,— сказал он.

В России, по данным на 24 марта, зафиксировано 495 случаев коронавируса COVID-19, 22 человека выздоровели.

