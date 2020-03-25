Главгосэкспертиза одобрила смету общежития для культурного центра на Острове

Главгосэкспертиза одобрила смету на строительство общежития, которое входит в проект культурного комплекса на острове Октябрьском. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.



Общежитие построят для учащихся Высшей школы музыкального и театрального искусств, филиал которой планируют открыть в 2024 году. Объект появится в западной части Острова. Четырёхэтажное здание общей площадью 4174,2 квадратных метра рассчитано на проживание 150 человек, в том числе студентов с ограниченными физическими возможностями.

«В рамках реализации второго проекта, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провели эксперты Главгосэкспертизы России, будут проложены сети инженерно-технического обеспечения образовательного комплекса на острове Октябрьский», — отметили в ведомстве. На территории построят водопровод общей протяжённостью почти 242 метра, сети электроснабжения, а также трассы хозяйственно-бытовой канализации, теплосети и ливневой канализации.

Работы должен профинансировать застройщик — Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Генеральным проектировщиком выступает компания «Стройтрансгаз».

Помимо филиала Высшей школы музыкального и театрального искусств в проект культурного центра на Острове входят театр оперы и балета и музей. Концепция также предусматривает учебные корпуса хореографической академии и музыкальной школы, общеобразовательную школу с бассейном и жилые пространства для студентов. Общая площадь застройки превысит 80 тысяч квадратных метров.

В начале марта 2020 года Главгосэкспертиза одобрила смету музейного комплекса на Острове. Ранее на месте строительства заложили первые камни филиала Большого театра и «Третьяковки».