БФУ: только четверть студентов покинули общежития на период «дистанционки»

В БФУ им. И. Канта покинуть общежития решили только четверть студентов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 25 марта, сообщила зампроректора по социальным коммуникациям университета Юлия Шкуркина.



«Карантина [в общежитиях] нет. Как и все вузы страны, а сегодня 100% вузов страны перешли на дистанционное обучение, так и БФУ им. Канта с 16 марта реализует свое обучение в электронной образовательной среде. То есть мы не на каникулах, не на карантине — мы продолжаем учить и учиться, только дистанционно», — прокомментировали текущую ситуацию в университете.

Проживающие в общежитиях студенты могут сами выбирать, как им лучше заниматься «на удаленке». «Учиться в электронной среде можно из любой точки мира — мы прекрасно это понимаем. Но мы не настаиваем ни на какой точке зрения», — отметили в пресс-службе и добавили, что некоторым студентам сейчас трудно покинуть область из-за высоких цен на авиабилеты.

«Для кого накладно уезжать или еще какие-то причины есть, они остались в общежитиях. Многие — это почти четверть проживающих в общежитии — решили выехать. Это ребята, которые живут в каких-то не очень далеких регионах России, Прибалтике и Белоруссии», — добавила зампроректора. При этом почти все студенты из Индии решили остаться в области и «продолжить процесс обучения на английском языке в электронной среде», отметила Шкуркина.

Недавно появилась информация о том, что 45% студентов российских вузов приняли решение покинуть общежития на время дистанционного обучения. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции в мире.