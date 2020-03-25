Количество заражённых коронавирусом в Литве превысило 250, двое умерли

По состоянию на 25 марта количество заражённых коронавирусом в Литве составляет 255, один из них — трёхлетний ребёнок. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на Минздрав республики.



«Болезнь унесла жизни двух человек. Выздоровел один человек», — отмечает издание. В общей сложности в стране проверили на заражение новой инфекцией 3471 жителя.

С 16 марта на территории Литвы введён карантин, для иностранцев закрыли въезд в страну. Особый режим будет действовать до 00:00 30 марта. Транзит для иностранцев, которым необходимо вернуться в свои государства, продлили до 26 марта.