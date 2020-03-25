В ГД внесен законопроект, предусматривающий до 7 лет тюрьмы за нарушение карантина

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина, согласно которому обвиняемым будет грозить до 7 лет лишения свободы. Также анонсировано внесение в УК РФ наказаний за распространение фейков, сообщает «Коммерсант»

Согласно законопроекту, максимальное наказание за нарушение карантина — семь лет лишения свободы в случае, когда из-за этого нарушения погибли два или более человека. При смерти одного человека — до пяти лет колонии, а за массовое распространение заболевания без жертв — до трех лет.

«Если имело место умышленное причинение смерти одному и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ)»,— уточнил Крашенинников.

Ко второму чтению в законопроект добавят санкции за распространение недостоверной информации о коронавирусе.