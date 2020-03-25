Президент России предложил банкам устроить каникулы по кредитам для граждан

Президент России Владимир Путин в качестве одной из антикризисных мер в связи с распространением коронавирусной инфекцией предложил банкам предусмотреть кредитные каникулы для граждан. Он заявил об этом в среду, 25 марта, в видеообращении к жителям страны.



«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно, его месячный доход резко сократился — более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его, разумеется, без всяких штрафных санкций», — сказал Путин.

«Аналогичный механизм пролонгации» он попросил предусмотреть Банк России и дли индивидуальных предпринимателей. «Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», — заявил также глава российского государства. Он попросил правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу.



