Власти РФ с 27 марта запрещают все чартерные и регулярные авиарейсы за границу

Власти РФ с 27 марта запрещают все чартерные и регулярные авиарейсы за границу
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 27 марта российское правительство запрещает регулярное и чартерное сообщение с иностранными государствами. Исключение будет сделано лишь для полетов с целью вывоза россиян и «осуществляемых по отдельным решениям правительства». Соответствующее поручение дано Росавиации по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет «Коммерсант».

«Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении»,— говорится в поручении.

В России зарегистрировано более 650 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. Умерли три человека. В мире число заражений превысило 475 тыс., умерли 21,4 тыс. человек.

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