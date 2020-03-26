Минтруд пообещал повышенный размер оплаты больничных с апреля

С апреля в России будет применяться повышенный размер оплаты больничных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

В министерстве уточнили, что новый порядок оплаты коснется порядка 2,3 млн работающих россиян с небольшой зарплатой и маленьким стажем работы.

Напомним, накануне в ходе телеобращения к нации президент России Владимир Путин предложил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц. Он пообещал, что такой порядок оплаты будет действовать до конца года.