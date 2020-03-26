Федеральные министерства в России переводят всех своих сотрудников на удаленку

С 27 марта сотрудники федеральных органов исполнительной власти переводятся на дистанционный режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее поручение дало Правительство РФ, пишет «Коммерсант».
«В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей»,— говорится в тексте.
При этом для удаленного режима работы поручено создать условия, обеспечивающие бесперебойное функционирование федеральных органов исполнительной власти, к которым относятся федеральные министерства, агентства и службы.
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