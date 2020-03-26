РЖД заморозили стоимость билетов в купе и люксе из-за коронавируса

Дочка РЖД «Федеральная пассажирская компания», занимающаяся перевозкам пассажиров в дальнем следовании, заморозила стоимость билетов в купе, СВ, люксе и сидячих скоростных поездах на фоне ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.



Сообщается, что почти все пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Цены на билеты в плацкарте определяет ФАС, а тарифы на поездки в купе, СВ и люксе устанавливает сама компания.

«Стоимость проезда в купейных вагонах, СВ, люкс, а также вагонах с местами для сидения скоростных поездов внутригосударственного сообщения регулируется системой динамического ценообразования. Основной принцип системы заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Однако сейчас АО „ФПК“ „заморозило“ тариф в дерегулированном сегменте. Поэтому уменьшение количества мест в поездах не будет влиять на стоимость проезда», — процитировали сообщение компании в издании.

Напомним, недавно в связи с изменением Литвой правил транзита для калининградских составов, был отменен поезд № 359/360 Адлер — Калининград. При этом расписание для транзитных поездов, следующих из областного центра до Москвы и Санкт-Петербурга, осталось прежним.