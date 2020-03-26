Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание

Аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

С 29 марта аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября. В новом сезоне полёты запланированы по 22 направлениям, но график будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе аэропорта, в расписание будут вносить корректировки.

Регулярное сообщение запланировано с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Архангельском, Белгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Самарой, Сыктывкаром, Минском, Гомелем, Ташкентом, Варшавой, Анталией и Ригой.

На московском направлении планируют совершать до 18 рейсов в день. Полёты в столицу будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «RedWings», «Смартавиа» и «Победа».

В Санкт-Петербург запланировано шесть рейсов в день. Полёты обслуживают авиакомпании «Россия» (совместно с «Аэрофлотом»), «Уральские авиалинии» и «Победа».

«Из новых направлений, открывшихся в завершении зимнего сезона, дважды в неделю авиакомпания „ИрАэро“ будет выполнять рейсы в Самару и авиакомпания „РусЛайн“ — в Сыктывкар. „РусЛайн“ также будет выполнять дважды в неделю рейсы в Белгород», — отметили в пресс-службе.

В летнем расписании возобновятся полёты в Мурманск, Архангельск и Сочи. Рейсы по каждому направлению будет выполнять два раза в неделю авиакомпания «Смартавиа». «ЮВТаэро» будет летать в Пермь.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, международный сектор калининградского аэропорта временно прекратил работу. «Информация о международных рейсах будет опубликована после стабилизации ситуации, возобновления полетов и согласования маршрутов с авиакомпаниями», — пояснили в «Храброво».

Посмотреть расписание полётов в весенне-летний период 2020 года можно на сайте аэропорта. Время отправления и прибытия для всех рейсов указано местное. Дополнительную информацию также можно получить в справочной по телефону +7 (4012) 300-300.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter