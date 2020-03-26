С 29 марта аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября. В новом сезоне полёты запланированы по 22 направлениям, но график будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе аэропорта, в расписание будут вносить корректировки.



Регулярное сообщение запланировано с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Архангельском, Белгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Самарой, Сыктывкаром, Минском, Гомелем, Ташкентом, Варшавой, Анталией и Ригой.

На московском направлении планируют совершать до 18 рейсов в день. Полёты в столицу будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «RedWings», «Смартавиа» и «Победа».

В Санкт-Петербург запланировано шесть рейсов в день. Полёты обслуживают авиакомпании «Россия» (совместно с «Аэрофлотом»), «Уральские авиалинии» и «Победа».

«Из новых направлений, открывшихся в завершении зимнего сезона, дважды в неделю авиакомпания „ИрАэро“ будет выполнять рейсы в Самару и авиакомпания „РусЛайн“ — в Сыктывкар. „РусЛайн“ также будет выполнять дважды в неделю рейсы в Белгород», — отметили в пресс-службе.

В летнем расписании возобновятся полёты в Мурманск, Архангельск и Сочи. Рейсы по каждому направлению будет выполнять два раза в неделю авиакомпания «Смартавиа». «ЮВТаэро» будет летать в Пермь.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, международный сектор калининградского аэропорта временно прекратил работу. «Информация о международных рейсах будет опубликована после стабилизации ситуации, возобновления полетов и согласования маршрутов с авиакомпаниями», — пояснили в «Храброво».