Международный сектор аэропорта «Храброво» прекратил работу

Международный сектор аэропорта «Храброво» прекратил работу
Виталий Невар / Новый Калининград
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После отмены авиасообщения с иностранными государствами международный сектор «Храброво» прекратил работу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Поскольку рейсов нет, сектор не функционирует», — сказали в «Храброво».

Ранее сообщалось, что при полной отмене международных рейсов компания «Новапорт», которая выступает собственником объекта, намерена закрыть международные терминалы в Калининграде, Новосибирске и Волгограде.

С 23 марта в России начало действовать временное ограничение на полёты в иностранные государства. Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы других государств (см. список), а также чартерные рейсы для вывоза россиян. После этого решения перевозчикам пришлось отменить регулярные полёты в Минск и чартеры в Анталью. Ранее также были прекращены полёты в Варшаву и Ташкент.

«Рейсы по внутрироссийским направлениям выполняются согласно расписанию», — добавили в «Храброво».

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